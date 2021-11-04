Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 2020 yılında gebe ölümlerinin salgın öncesi yıla göre yüzde 52 arttığını, geçen yıla oranla yüzde 50’den daha fazla anne adayının Covid-19 nedeniyle kaybedildiğini ve kaybedilen gebelerin yüzde 99'nun aşısız olduğunu belirtti.
Aşılamanın önemine dikkati çeken Tuğut, "Gebelik, normalde bağışıklık sistemini baskılar ve solunum-kalp sistemlerine ek yük bindirir. Gebelikte enfeksiyon ise bu yükü daha da artırır. Bu nedenle anne adayını enfeksiyona karşı korumak gerekir. Günümüz koşullarında gebeleri Covid-19 enfeksiyonuna karşı korumanın en güvenilir yolu maske, mesafe, hijyen kuralı ile aşıdır" ifadelerini kulandı.
Aşılamanın enfeksiyon riskini, erken doğum ve yoğun bakıma yatış riskini azalttığına dikkati çeken Tuğut, şunları kaydetti: "Hem kadın hem de bebek sağlığını korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır. Covid-19 aşılarının hayvan ve insan deney sonuçları ve uygulama sonrası takiplerden elde edilen veriler gebelerde ve fetusta zararlı herhangi bir etki olmadığını, aksine gebelik sırasında Covid-19 aşısı olmanın enfeksiyon riskini azalttığını göstermektedir. Aşı sonrası gebe kadında oluşan antikorların plasenta (eş) arayıcılığı ile bebeğe geçtiği ve doğum sonu dönemde yenidoğanı koruduğunu gösteren pek çok çalışma sonuçları vardır. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyin."
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