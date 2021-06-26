Hamilelere aşı uyarısı!

Yapılan çalışmalara göre gebeliğin her döneminde aşı yapılabileceğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Prof. Dr. Faruk Buyru, “İlk üç ayda da aşı yapılmasının gerek bebek, gerek anne açısından gösterilmiş bir sakıncası yok. Yani ilk üç ayda yapılan aşıda, bebekte anomali riskini artırmıyor, Annede düşük riskini artırmıyor’’ dedi.
Gebeliğin ilk ayında 7 gebelikten birinin düşükle sonuçlandığını vurgulayan Prof. Buyru, “İlk üç ay tüm gebelikler açısından riskli bir dönem. Düşük riski daha fazla ve aşağı yukarı her yedi gebelikten biri düşükle sonuçlanıyor. O nedenle başka nedenle ortaya çıkabilecek düşükler, gebelik kayıpları aşıyla ilişkilendirilebileceği için üç aydan sonra aşı yapılmasını öneriyoruz. İlk üç ayda zorunlu değilse aşı yapılmasını önermiyoruz. Ancak bu dönemde de aşı yapılmasının bir sakıncası yok” diye konuştu.
Biontech aşısı ile ilgili hamilelere ilişkin verilerin bulunduğunu aktaran, Prof. Dr. Buyru, “20 binden fazla gebe üzerinde yapılmış bir çalışma var. Bu gebeliklerin bir kısmı da doğumla sonuçlanmış durumda. Bir kısmının da gebeliği devam ediyor. Bu çalışmalarda gebelik esnasında aşı yapılmasının hem anneyi, hem bebeği koruduğu ve önemli bir yan etkiye rastlanmadığı bildirilmiş” ifadelerini kullandı.
Hamilelikte yapılan aşıların yan etkileri olup olmadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Buyru, “Küçük alerjik reaksiyonlar, aşı yerinde ağrı ve hafif ateş şeklinde oluşabilecek genel yan etkiler olabilir. Hastalığa yakalanma, ya da ölümcül bir yan etki anaflaksi, aşırı alerjiye bağlı bir yan etki gösterilmemiş. Gebelik esnasında bu nedenle güvenle yapılabileceğine ilişkin yeterli veri var elimizde. Yapılan çalışmalarda elimizdeki sonuçlar daha çok Biontech aşısıyla ilgili sonuçlar. Sinovac ile ilgili doğrudan çalışma sonuçları bulunmuyor. Fakat Sinovac gibi inaktif virüs aşılarının gebelik esnasında yapılabileceğini ve önemli bir yan etki olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Sinovac aşısının yapılabileceğini söylemek mümkün. Ama doğrudan Sinovac aşısının gebelikte yapılmasına bağlı sonuçlarla ilgili bir veri yok elimizde” dedi.
Risk grubundaki gebelerin özellikle aşı yaptırmalarını önerdiklerini aktaran Prof. Dr. Buyru, “Aslında tüm gebeler bu aşıyı yaptırmalı. Özellikle tansiyon, şeker hastalığı olan ya da başka hastalığı bulunan gebeler; sağlık personeli, öğretmen ve diğer insanlarla yakın temas halinde çalışan anne adayları mutlaka aşı yaptırmalı. Çoğunluğu aşı yaptırmak istiyor anne adaylarının. Yani gebelerin de çoğu danışarak aşı yaptırma taraftarı. Gebelik esnasında yapılan aşıya bağlı oluşan antikorlar kan yoluyla bebeğe geçebiliyor. Plasentadan gebelik esnasında geçebiliyor ve emzirirken süt yoluyla da antikorların bebeğe geçtiği ve bebeği koruduğu gösterilmiş durumda. Aşı yaptıranlar da diğer korunma önlemlerini bırakmamalı. Kapalı ortamlarda maske kullanmaya devam etmeli, sık sık eller yıkanmalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalı” ifadelerini kullandı.
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