Son günlerde koronavirüs aşısı olamyan anne adaylarıyla ilgili haberlerin çoğalması "Hamileler aşı olabilir mi?" sorusunu gündeme getirmişti. Koronavirüs salgınında en çok merak edilen konulardan biri olan hamilelikte aşı konusu ile igili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Koronavirüs aşı rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığu hamilelikte covid-19 aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi. Güncellenen rehberde COVID-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır, birçok ülkede COVID-19 anne ölümlerinin birinci nedeni haline gelmiştir. Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir, ayrıca CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara COVID-19 aşılarını önermektedir. İnaktif aşılar gebelik döneminde güvenle kullanılan ve etkili aşılardır. " denildi.

Gebelerde inaktif aşı ve mRNA aşıların yan etkileri toplumun diğer bireylerinden farklı değildir. Ayrıntılı bilgiye Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ internet sayfasından ulaşılabilmektedir.