Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı! - Güncel haberler

        Başakşehir'de okulda hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı

        İstanbul Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran ve güvenlik görevlisinin de burnunu kıran veli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'de, çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedilince hamile öğretmeni darp edip güvenlik görevlisine yumruk atan veli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda 13 Aralık'ta, çocuğunu sınıfına kadar bırakmasına izin verilmeyince 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'ye hakarette bulunup darbeden, güvenlik görevlisi R.Ç'ye de yumruk atan M.Ö, gözaltına alınarak "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğrenci velisi şüpheli M.Ö'nün 13 Aralık'ta, tüm uyarılara ve güvenlik görevlisi R.Ç'nin engelleme çabalarına rağmen Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlköğretim Okulu'na girdiği aktarıldı.

        REKLAM

        Şüphelinin, öğrencilerin derste olduğu sırada sınıf öğretmeni müşteki E.Ç'ye tekme atarak darp etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin öğretmene ayrıca hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği belirtildi.

        Açıklamada, şüphelinin, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi R.Ç'yi vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaraladığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

        Şüpheli hakkında, "kemik kırığı oluşacak şekilde kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığına yer verilen açıklamada, M.Ö'nün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemler titizlikle yerine getirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti! Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Maçta ilk düdük geldi
        Maçta ilk düdük geldi
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Habertürk Anasayfa