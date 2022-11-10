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Haberler Dünya Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalmıştı! Cezası belli oldu

ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalan Taylor Parker'a idam cezası verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde Ekim 2020'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalan Taylor Parker'a idam cezası verildi

Giriş: 10.11.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalmıştı! Cezası belli oldu
Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalmıştı! Cezası belli oldu
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AA

ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker ölüm cezasına çarptırıldı.

Ülkenin Teksas eyaletine bağlı Bowie Bölge Mahkemesi, Ekim 2020'de gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u, karnındaki bebeğini almak için öldüren Parker'ın yargılandığı davayı karara bağladı.

Karara göre, Bowie jürisinin suçlu bulduğu ve savcıların hakkında ölüm cezası istediği Parker, idama mahkum edildi.

Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.

Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı öğrenilmişti.

ANNEYİ ÖLDÜRÜP, KARNINDAKİ BEBEĞİ ÇALMIŞTI

Parker, 9 Ekim 2020'de, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u evinde öldürmüş ve karnındaki bebeği alarak kaçmıştı.

Hancock'un 3 yaşındaki kızı da cinayet işlendiği sırada evde bulunuyordu.

Parker, doğum yaptığını söyleyerek 10 Ekim'de gittiği hastanede, bebek Braxlynn Sage Hancock'un öldüğü açıklanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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