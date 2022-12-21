Hamile kadına trafikte silah çeken şüpheliye tahliye

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de hamile kadına trafikte silah çeken Metin G., tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre olay, 16 Eylül günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Basın Express yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücü Metin G., üzerinde çakar bulunan cipiyle trafikte makas atarak ilerledi. Cip trafikte tehlikeli hareketlerle yoluna devam ettiği esnada Halkalı Kavşağı’nda, içerisinde N.G. isimli hamile bir kadının bulunduğu aracı sıkıştırdı.

KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Aracında çakar sistemi bulunan ve siren çalarak ilerlemeye çalışan Metin G., cipini aracın önüne kırarak belinde bulunduğu silahla tehditler savurdu. Silahını aracın camından içeri sokan saldırgan, savurduğu tehditler sonrası hamile kadının fenalık geçirdiğini görerek aracına döndü. Metin G. olay sonrası araca binerek kayıplara karıştı.

Şikayet sonrası hakkında arama kararı çıkartılan Metin G. bir türlü yakalanamadı. Şüphelinin saldırı sonrası kaçtığı Tekirdağ’da araçtaki polis çakar siren sistemini söktüğü fakat hakim savcı stickerının durduğu görüldü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Metin G., Küçükçekmece Adliyesi’ne yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi.