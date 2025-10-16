Habertürk
        Hamile eşini bıçakladı, bebeğini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Hamile eşini bıçakladı, bebeğini öldürdü!

        Şırnak'ta tam bir vahşet yaşandı. Olayda Irak uyruklu hamile bir kadın, kocası tarafından bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, karnındaki bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:44
        Hamile eşini bıçakladı, bebeğini öldürdü!
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu J.M.B.B. (26) isimli hamile kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

        Olay, Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi. J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

