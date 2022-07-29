Hamile eşi evi terk eden şahıs ölü bulundu

İHA

Kocaeli'de, hamile eşi evi terk eden 35 yaşındaki Yaşar Özcan, evinde ölü bulundu.

Olay, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 39 Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yaşar Özcan'dan haber alamayan yakınları ve ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Özcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, 2 çocuğu olan Yaşar Özcan'ın hamile eşinin tartışma sonucu evi terk ederek memleketine gittiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.