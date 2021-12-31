Hamile eşe öldüresiye dayak!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ş. (30), polis merkezini arayarak eşi S.Ş.'nin kendisini darbettiğini öne sürdü. Polis eşliğinde 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.Ş.'nin 2 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünde hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Ş.Ş.'nin şikâyetçi olması üzerine kocası S.Ş. gözaltına alındı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında S.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.