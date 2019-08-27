27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, açıklamalarda bulundu. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hakkında temennilerini belirten Hami Mandıralı, "Allah rahmet eylesin namı-değer Dozer Cemil, Cemil ağabey benim de yakından tanıdığım bir ağabey. Onun adına düzenlenen yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim. Sakatlıksız bir lig olsun. Keyifli, sürprizli başladı, böyle devam eder mi bilmiyorum ama daha da güzelleşecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ BİR KADRO KURDU"
Trabzonspor'un yeni sezona güçlü bir kadroyla girdiğini ifade eden Mandıralı, "Kimliğim her zaman Trabzonspor. Trabzonsporlu olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam ediyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu. Alternatifli bir kadrosu var. Oynadığı 3 Avrupa ve bir lig maçına baktığımız zaman inişli-çıkışlı bir grafik vardı ancak yine de diğer rakiplerinden daha iyiydi. Son AEK maçına baktığımızda ilk golü yiyorsunuz, penaltı kaçırıyorsunuz ama ona rağmen oyundan kopmayıp 3 gollü bir galibiyet alıyorsunuz. Trabzonspor'da bir rekabet var, rekabette başarıyı getirir. Giren çıkan herkes iyi olmak zorunda. Bu hem Trabzonspor'a yarıyor hem de oyuncuları diri tutuyor. Trabzonspor izleyenlere keyif veriyor, daha da iyi olacaklar. Rotasyonda doğru kararlar verildikçe, formda oyuncular tercih edildikçe daha da güçlenecekler. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklar. Ancak bu uzun bir süreç. Bunu söylemle dile getirebiliriz ama eylemi yapacak olanlar futbolcular. Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri. Onun da Trabzonspor için sahada koyacağı karakter önemli. Güçlü bir kadro var, inşallah mutlu sona ulaşırlar." şeklinde konuştu.
"YUSUF YAZICI'YI İLK BEN OYNATTIM"
Yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Fransa ekibi Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Mandıralı, "Yusuf Yazıcı'yı ilk olarak Süper Lig'de Rizespor maçında ben oynattım. 2 gol atmıştı ve o maçtan sonra inişli-çıkışlı da olsa yükselişini devam ettirdi. Yusuf, bir değerdir. Lille'e gitti ve Trabzonspor'a çok para kazandırdı. Ama Türk insanının yaklaşımı çok tuhaf. O kadar para eder mi diyor insanlar oyuncunu öveceğine, yükseklere çıkaracağına o kadar eder mi deniyor, Elif Elmas da Napoli'ye gitti o da önemli bir paraya transfer oldu. Siz bunları konuşacağınıza onların orada başarılı olması için yürekten destek olun. Başarı dileklerinizi iletin. İnşallah başarılı olur. Onda o yetenek mevcut. İlk iki maçında onu izledim, biraz zorlandı ama daha iyi olacaktır." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!