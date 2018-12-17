Selen Görgüzel, "Bizim arkadaşlığımız başlayalı dört yıl oldu. Tabiki eski eş durumu ilk algıda kimseye hiç sempatik gelen birşey değil elbette. Çünkü sevdiğiniz bir insanı başka bir insanın daha önce sevmiş olduğu yada şuanda seviyor olduğunu düşünmek bir acayip gelebiliyor insanlara ama mantık silsilesinden geçirdiğiniz zaman aslında bunu normalleştirmek hem kendi sağlığınız açısından çok doğru birşey hemde zaten olması gereken birşey" dedi.