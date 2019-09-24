"ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"



Kızı Zeynep ile daha önce üç dizi ve bir sinema filminde daha çalıştıklarını belirten usta yönetmen, “Zeynep, çok iyi bir evlat. Hem iyi bir yol arkadaşı hem de iyi bir rol arkadaşı... Ayrıca çok da iyi bir oyuncu. Çok küçükken bir reklam filminde birlikte çalıştık. Sonra farklı zamanlarda setlerde de karşılaştık. Yönetmen-oyuncu olarak da çok iyi anlaştık ve o da elinden gelenin en iyisini yaptı” dedi.