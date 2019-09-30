Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geride bıraktığımız gün yapımcı Rüyhan Duralı ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Son olarak senaristliğini ve yapımcılığını Duralı'nın yaptığı, kendisinin de yönetmen koltuğuna oturduğu "Kırkyalan" adlı filmi çeken Hamdi Alkan, filmin çekimlerinin bittiğini ve montajının başladığını dile getirdi.

Bir kahve molası için geldiklerini söyleyen Alkan ve Duralı, bir kafede oturarak kahve içip, filmleri hakkında sohbet etti.