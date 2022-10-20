Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hamburger depresyonu önlüyor! Bilim insanları hamburgerin depresyonu engellediğini kanıtladı!

Bilim insanları hamburgerin insanları daha mutlu ettiğini kanıtladı!

Hamburger belki de en sevilen fast foodlardan birisi. Hamburgerlerin içerisinde bulunan sığır etinin tüketimi insanları hem mutlu ediyor hem de depresyondan koruyor. Bir burger sipariş etmeniz için bahane değil, tamamen bilim insanların kanıtladığı bir gerçek...

Giriş: 20.10.2022 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • HAMBURGER YEMEK DEPRESYONA İYİ GELİYOR!

    Journal of Affective Disorders’da yayınlanan araştırma, Ulusal Tayvan Üniversitesi ve Massachusetts Genel Hastanesi araştırmacılarına ait.

    Yapılan araştırma 440.000 İngiliz üzerinde yürütüldü ve araştırma sonucunda sığır etinin depresyon riskini azaltan tek gıda olduğu ortaya çıktı.

  • Bunun sebebi ise beynin işleyişine yardımcı olan demir ve B vitaminin sığır etinde daha yüksek derece bulunması olarak ortaya kondu.

  • B VİTAMİNİ VE DEMİR ANA ETKEN

    Hamburgerin ekmeğinde bulunan B vitamini ile sığır etinin içerisinde ki demir ile bütünleşen lezzet elbette tüketen insanları mutlu edecek düzeyde. Ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması hem bilim dünyasını hem de duyan insanları şaşkınlığa uğratıyor.

  • Ulusal Tayvan Üniversitesi (National Taiwan University) ve Massachusetts Genel Hastanesi de dâhil olmak üzere dünya çapında çeşitli merkezlerde çalışan psikiyatrist ekipleri “Bu sığır etinin yararlı etkisini gösteren ve depresyon riskini azaltan potansiyel bir çalışma” şeklinde yorumlar bulundu.

  • Ayrıca araştırmacılar “Diyetlerde uygulanan sığır eti alımı, depresyon riskini ve semptomlarını koruyucu yönde etkiliyor” dedi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.