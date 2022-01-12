Hamburg'da Edel-Optics.de Arena'da oynanan kupanın 9. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 27-14 önde geçerken, soyunma odasına 50-34 üstün girdi.

Üçüncü periyotu 73-51 önde tamamlayan Hamburg Towers, karşılaşmadan 94-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom, A Grubu'nda 4. kez yenilirken, Hamburg Towers ise 4. kez kazandı.