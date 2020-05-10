Hamaslı eski bakan Ahmed el-Kurd vefat vefat etti

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada Kurd'un, beyin kanaması sonucu Gazze'de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce Filistinli, Kurd'un Gazze'de evinin bulunduğu Deyr el-Belah'ta bir araya geldi.

Kurd'un naaşı, düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Törene, Filistinlilerin yanı sıra Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Hamas'ın açıklamasında, ailesi Nekbe nedeniyle 1948'de Aşkelon'dan göç eden Kurd'un, 1949'da Deyr el-Belah mülteci kampında dünyaya geldiği belirtildi.

Açıklamada, eski bakanın, evli ve 12 çocuk babası olduğu aktarıldı.

Hamas'ın 2005 yılındaki yerel seçimlerde Kurd'un Deyr el-Belah Belediye Başkanı seçildiği hatırlatılan açıklamada, Kurd'un ayrıca Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı kaydedildi.

Ahmed Kurd'un son olarak Gazze'ye yönelik yardımların koordine edildiği Bağımsız Yardım Kuruluşları Birliği Koordinatörlüğü görevini üstlendiği bilgisine yer verildi.