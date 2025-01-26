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        Hamas'tan Trump'ın teklifine ret!

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifini kesinlikle reddettiklerini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:56
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        Hamas'tan Trump'ın teklifine ret!
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere özellikle Mısır ve Ürdün'den de Trump'ın sürgün teklifini reddetme konusunda kararlı tutumlarını teyit etmeleri istendi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Faşist Siyonist işgal ordusu tarafından kendilerine karşı uygulanan modern zamanların en iğrenç soykırımı karşısında dimdik duran ve Gazze'nin kuzeyinden göçe zorlanmalarına karşın bu suça teslim olmayı reddeden halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor."

        TRUMP, FİLİSTİNLİLERİN FARKLI YERLERDE İNŞA EDİLECEK KONUTLARA YERLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

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        Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

        Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuşmuştu.

        Trump'ın çağrısına ilişkin Mısır ve Ürdün'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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