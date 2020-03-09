09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hamas'tan "mensuplarının Suudi Arabistan makamlarınca yargılanmasına" tepki
Hamas, mensuplarının tutuklanması ve yargılanmasını "üzüntü verici bir durum" şeklinde niteleyerek, Suudi Arabistan'a tutukluları bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının bu ülkede yaşayan Hamas'ın lider kadrosundan isimleri tutuklatması ve yargılamasına tepki gösterildi.
Suudi Arabistan'ın söz konusu tutumunun "üzüntü verici" olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Suudi Arabistan makamlarının, Muhammed Salih el-Hudari (81) ve oğlu Hani başta olmak üzere Filistin halkının en seçkin insanlarından onlarca kişinin adaletten yoksun, saçma ve mesnetsiz iddialarla yargılanması sürecini takip ediyoruz. Bu kişiler herhangi bir suç işlemedi. Ümmetin davası olan Filistin davasına destek vermeleri, Suudi Arabistan ulusal güvenliği tarafından suç olarak görüldü."
Hamas, Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlileri bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi mensuplarının, "terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" suçlamasıyla Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına dün başlanmıştı.
- Ne olmuştu?
Hamas Hareketi, 9 Eylül 2020'de Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, örgütün lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.
Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekilmişti.
Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!