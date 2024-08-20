Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'tan, kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlayan ABD Başkanı'na tepki | Dış Haberler

        Hamas'tan, kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlayan ABD Başkanı'na tepki

        Hamas, kendilerini "ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle" suçlayan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan Biden'a tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından çekildiği iddialarını içeren açıklamasını büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle takip ettik. Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Hamas'a son öneriyi kabul etmesi yönündeki çağrısından saatler sonra geldi." ifadelerine yer verildi.

        "Biden ve Blinken'in açıklamaları yanıltıcı iddialardır ve Hamas'ın gerçek tutumunu yansıtmamaktadır." denilen açıklamada, ABD'nin bu tutumuyla "Siyonistlerin işgaline tamamen taraf olduğu, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere yönelik imha ve saldırılarda tam anlamıyla işbirliği içerisinde olduğunu teyit ettiği" vurgulandı.

        REKLAM

        Biden ve Blinken'ın açıklamalarıyla "aşırılık yanlısı Siyonist hükümete, Filistin halkını yok etme ve yerinden etmek amacıyla savunmasız sivillere karşı daha fazla suç işlemesi için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

        Doha'da 15-16 Ağustos'taki görüşmelerin ardından yapılan önerilerin 2 Temmuz'da varılan sürece "darbe vurduğuna" dikkat çekilen açıklamada, son öneriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni koşullar öne sürmesine rıza gösterildiği" kaydedildi.

        Açıklamada, Mısır ve Katar'ın arabulucularının, "müzakerelerde olumlu ve sorumlu bir şekilde hareket ettiği, Netanyahu'nun yeni şartlar ve talepler ileri sürmesini engellediği" değerlendirmesinde bulunuldu.

        Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

        İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

        İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

        Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Habertürk Anasayfa