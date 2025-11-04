Habertürk
        Hamas'tan İsrail'in yerleşim projesine tepki | Dış Haberler

        Hamas'tan İsrail'in yerleşim projesine tepki

        Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim projesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "El Halil kent merkezinde duyurulan yeni yerleşim projesi, işgalcinin sabıkasına yazılan yeni bir Yahudileştirme suçudur." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:00
        İsrail'in yerleşim projesine tepki
        Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde duyurduğu yeni yerleşim projesini, "Filistin kimliğini yok etme ve sistematik bir Yahudileştirme suçu" olarak nitelendirdi.

        Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kent merkezinde planladığı yeni yerleşim projesine tepki gösterdi.

        İsrail'in El Halil kent merkezinde yeni yasa dışı yerleşim projesini duyurduğunu hatırlatan Merdavi, "El Halil kent merkezinde duyurulan yeni yerleşim projesi, işgalcinin sabıkasına yazılan yeni bir Yahudileştirme suçudur." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in El Halil kentindeki Filistinli kimliğini yok etmeye çalışarak bölgeyi sistematik olarak Yahudileştirme suçu işlediğine işaret eden Merdavi, şunlar kaydetti:

        "63 yerleşim biriminin inşasını kapsayan bu proje, El Halil'in eski bölgesindeki Filistin varlığını bitirmeyi hedefleyen sistematik çabalar doğrultusunda ilan edilmiştir. Bu proje ayrıca, kentteki Harem-i İbrahim Camisi'ni ele geçirmeyi hedefliyor."

        El Halil ve işgal altında tutulan Batı Şeria'daki tüm toprakların Filistin halkına ait olduğuna vurgu yapan Merdavi, İsrail'in her türlü işgal ve gasp çabalarına rağmen Filistin kimliğinin bu topraklardan silinmeyeceğini ifade etti.

        Merdavi, Filistin halkının yerleşim projelerine karşı durarak El Halil kenti ve kentteki tüm kutsalları korumaları çağrısında bulundu.

        Filistin'in El Halil Belediyesi, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin uzun yıllardır Filistinlilere kapalı tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alana 63 daireden oluşan iki yasa dışı konut inşa edilmesi planını onayladığını doğrulamıştı.

        Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler için yürütülen projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirilmişti.

        İsrail'in onayladığı proje, işgal altındaki el-Halil kentinin merkezindeki, kapatılmadan önce Filistinlilerin günlük alışveriş ihtiyacını gördüğü 12 bin 500 metrekarelik sebze pazarına yapılacak.

        Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, 1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Filistin topraklarından İsrail'in gasbettiği pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.

