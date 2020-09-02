Hamas'tan İsrail'e, ateşkes anlaşmasını uygulaması için 2 ay süre

Hamas ile İsrail arasında Katar ara buluculuğu ile varılan ateşkesin ardından El-Aksa televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, daha önce varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması ve Gazze'ye dönük projeleri hayata geçirmesi için İsrail'e 2 aylık süre tanıdıklarını söyledi.
Önceden varılan anlaşmanın, Gazze'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsadığına işaret eden Hayye, İsrail'in bunları yerine getirmemesi durumunda yanan balonlar göndererek ya da bunun dışında farklı direniş şekilleriyle yeniden Tel Aviv yönetimine baskı uygulamaya hazır olduklarını kaydetti.
İsrail ile yürütülen müzakerelerde daha önce Mısır'ın ara buluculuk yaptığına ve bu alanda çok çaba sarf ettiğine işaret eden Hayye, İsrail'in Gazze'deki direniş güçlerinin taleplerini yerine getirmeme konusundaki uzlaşmaz tavrı yüzünden bu çabaların sonuçsuz kaldığına işaret etti.
Son olarak Katar'ın ara buluculuğuyla önceki gün varılan ateşkes kapsamında İsrail'le yeni bir anlaşma yapmadıklarını belirten Hayye, sadece İsrail'e baskı uygulayarak onu daha önce varılan anlaşmayı hayata geçirmeye zorladıklarını belirtti.
Yanan balonlar göndererek İsrail'i söz konusu anlaşmayı uygulamaya mecbur ettiklerini aktaran Hayye, "Biz İsrail'e bedel ödemeyiz. Bedel ödemesi gereken İsrail'dir. Biz, haklarımızı silahlarımızla geri alıyoruz." dedi.
Söz konusu anlaşmayla ilgili de bilgi veren Hayye, Gazze'de bazı projelerin hayata geçirilmesi için Katar'ın daha önce yaptığı 17 milyon dolarlık yardımın 30 milyon dolara çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Hayye, Katar'ın yapacağı nakdi yardımın memur maaşları, küçük ölçekli projeler, yoksul aileler ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar gören ailelere aktarılacağını kaydetti.
Hayye, Filistin meselesinin tasfiye edilmesi girişimlerine karşı birlik mesajı vermek için Filistinli grupların liderlerinin Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iki ayrı toplantı gerçekleştireceğini belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin gelecek perşembe düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Beyrut'a gittiğini aktaran Hayye, toplantıdan, Filistin Kurtuluş Örgütü'nde (FKÖ),tüm Filistinlileri içine alacak şekilde revizyon yapılmasını beklediklerini dile getirdi.
BAE ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına da değinen Hayye, Abu Dabi yönetiminden kararından geri adım atmasını istedi.
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar önceki gün, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.
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