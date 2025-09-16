Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'tan İsrail açıklaması | Dış Haberler

        Hamas'tan İsrail açıklaması

        Hamas, İsrail'in Gazze kentine yönelik kara saldırısı başlatmasının, soykırımın ve etnik temizliğin yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 18:20 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan İsrail açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

        Hamas, İsrail'in Gazze kentine başlattığı kapsamlı kara saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

        Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

        ABD, Gazze'de yaşanan soykırımın "kilit ortağı"

        ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi.

        REKLAM

        Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

        Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

        Ancak bölgedeki görgü tanıkları, yoğun hava saldırılarına rağmen kent içinde tank görülmediğini aktarıyor.

        İRLANDA'DAN TEPKİ

        İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun raporuna işaret ederek, "BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık. İsrail hükümeti yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

        Martin, partisinin Douglas'taki etkinliği çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun raporunu değerlendirdi.

        Gazze'de çok açık şekilde soykırım yapıldığını söyleyen Martin, "Bu çok ciddi raporun gerçeklere dayanması ve kapsayıcı olmasından memnuniyet duyuyorum. Raporu hazırlayan komisyonun başı Ruanda soykırımına ilişkin raporu da hazırlayan ekipte yer almıştı. Bu nedenle kimse onların vardığı yargıyı sorgulayamaz." ifadelerini kullandı.

        Martin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 5 soykırım kriterinden 4'ünü içerdiğini belirterek, "Hepimiz buna şahidiz. Gazze'deki tüm binalar yıkıldı. Rapor, tüm konutların yüzde 90'ının yıkıldığını, eğitim kurumlarının yıkıldığını, sağlık altyapısının ve üreme sağlığı tesislerinin yok edildiğini gösteriyor. Bu, yeni doğumlara saldırdığınız anlamına geliyor." diye konuştu.

        Dünyaya, "Bu kanı ve sivil katliamını durdurun." diye seslenen Martin, "BM raporuna göre bir soykırımın yaşandığı çok açık. İsrail hükümeti yaşananlardan dolayı hesap vermek zorunda kalacak." vurgusunu yaptı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "Gazze yanıyor" ifadelerine değinen Martin, "İsrail hükümetinin davranışlarını nasıl bir zihin yönlendiriyor?" diye sordu.

        Martin, ABD ve Avrupa'nın Gazze'de akan kanı durdurmak için sesini yükseltmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Habertürk Anasayfa