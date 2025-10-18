Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'tan Batı Şeria açıklaması | Dış Haberler

        Hamas'tan Batı Şeria açıklaması

        Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırılarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 19:51 Güncelleme: 18.10.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'tan Batı Şeria açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’da artan saldırılarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti.

        Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki artan saldırıları, halkımızın topraklarındaki direnişini ve kararlılığını kıramayacaktır. Bu saldırılar, işgalin suçlarına karşı Batı Şeria’da öfkenin yayılmasına yeni bir kıvılcım oluşturacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Batı Şeria’daki “süregelen siyonist suçların”, son iki yıldır Gazze Şeridi’nde işlenen “soykırımın" devamı olduğu belirtilerek "Bu suçlar, sabırlı halkımızı korkutamayacak. Aksine işgal ve yerleşimci gruplar için bir felakete dönüşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Hamas, İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin toprak işgali yapanlara ve orduya verdiği desteğe dikkati çekerek Filistin halkına Batı Şeria’daki köy, kasaba ve kentlerde "saldırılara karşı halk hareketlerini sürdürme ve direnişi güçlendirme" çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Habertürk Anasayfa