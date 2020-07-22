Hamas'tan, ABD'li temsilcinin açıklamalarına "gerçekleri çarpıtıyor" tepkisi

AA muhabirine konuşan Hamas sözcüsü Hazim Kasım, Craft'ın, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumun değerlendirildiği oturumda yaptığı açıklamaları eleştirdi.
"Bu açıklamalar, ABD yönetiminin, İsrail'in Filistin halkına dönük işlediği suçlardan ötürü kazandığı kötü imajı güzelleştirme ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı haklı çıkarma çabasıdır." diyen Kasım, ABD'nin işgalciyi ve onun politikalarını destekleyerek Filistin halkına yönelik saldırılara ortak olduğunu kaydetti.
ABD'nin, realitenin tersi söylemlerde bulunarak siyasi zorbalık yaptığını ve gerçekleri çarpıttığını belirten Kasım, Gazze'ye yönelik ablukanın uluslararası normlara aykırı olduğunu ve bunun sonuçlarından da İsrail'in sorumlu olduğunu kaydetti.
Craft dünkü BMGK oturumunda, Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmiş ve Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinlinin kötü şartlar altında yaşamasından hareketi sorumlu tutmuştu.
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