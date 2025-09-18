Habertürk
        Haberler Dünya Hamas: Sizden korkmuyoruz | Dış Haberler

        Hamas: Gazze ordunuz için kolay lokma olmayacak

        Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair yaptığı açıklamada, korkmadıklarını ifade ederken "Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 22:00 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:00
        Hamas: Gazze ordunuz için kolay lokma olmayacak
        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze kentini işgal planıyla esirleri öldürmeye karar vermişken kendilerinin esirlerin hayatını umursamayacaklarını belirtti.

        Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentini işgal planı kapsamında karadan ve havadan yoğunlaştırılan saldırılar ve esirlerin akıbetiyle ilgili değerlendirme yapıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

        Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

        Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

