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        Haberler Gündem Hamas nedir ve kimdir? Hamas neresi, ne demek, hangi ülkeye bağlı ve lideri kimdir?

        Herkesin merak ettiği soru: Hamas nedir, kimdir?

        Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından "Hamas nedir, kimdir?" ve "Hamas neresi, ne demek?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Hamas nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:15
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        • 1

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "İsrail zor bir zamandan geçiyor" derken İsrail Savunma Bakanı Gallant "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin akabinde "Hamas nedir, ne demek ve kimdir?" sorusu ile "Hamas neresi, hangi ülkeye bağlı?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte Hamas hakkında bilgiler...

        • 2

          HAMAS NEDİR?

          Hamas, Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinin önderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin intifadasının ardından 14 Aralık'ta kuruldu. İsrail’in işgal veya abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında faaliyet gösteren Hamas hareketi, bir kısmı kendisine mesafeli yaklaşan İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarken Batılı ülkeler tarafından ise "yasaklı örgüt" veya "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

        • 3

          HAMAS NEREDE?

          İsrail'e karşı düzenlediği silahlı eylemlerle adını duyuran Hamas, 2006 yılının Ocak ayında yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti. Seçimlerin ardından Hamas ile Fetih arasında meydana gelen iç çatışmalar hareketin 2007'de Gazze'yi kontrol altına almasıyla sona erdi.

          İhvan'ın Filistin'deki uzantısı şeklinde silahlı bir hareket olarak kurulan Hamas, Filistin'in önemli bir coğrafi kısmını oluşturan Gazze Şeridi'ni yönetiyor.

        • 4

          HAMAS KURUCUSU KİM?

          Hamas, Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el-Rantisi ve Mahmud Zahar tarafından kuruldu.

          Hamas'ın şu anki lideri, yani siyasi büro başkanı İsmail Haniye'dir.

        • 5

          HAMAS VE SİLAHLİ KANADININ YASAKLI OLDUĞU ÜLKELER

          İsrail'in en önemli müttefiki ABD, "terörist hareket" olarak sınıflandırdığı Hamas'ın ülkedeki faaliyetlerini de 1997 yılında yasakladı.

          Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarını "terör örgütü" ilan eden İngiltere, 26 Kasım'da aldığı bir başka kararla "hareketin siyasi kanadını da terör örgütleri listesine" aldı.

          İsrail-Filistin sorununa ilişkin iki devletli çözümü destekleyen Avrupa Birliği (AB) Hamas'ı 2001 yılında "terör örgütleri" listesine dahil etti.

          AB'den bir yıl sonra da Kanada, Hamas hakkında aynı kararı aldı ve "terör örgütleri" listesine ekledi

          Avustralya 2003 yılında, Yeni Zelanda da 2010 yılında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını "terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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