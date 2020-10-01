Hamas lideri Heniyye yeni Kuveyt Emiri'yle telefonda görüştü

AA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Şeyh Nevvaf'a Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerinde bulundu.

Görüşmede Heniyye, merhum Emir Sabah'ın Filistin halkı ve davasına destek konusundaki sabit tutumunu hatırlatarak, "Kuveyt (yeni Emir Şeyh Nevvaf''ın yönetiminde) başta Filistin davası olmak üzere ümmetin meseleleri konusunda vefalı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yeni Kuveyt Emiri Nevvaf da bu sabit tutumu takdir ettiğini belirterek, "Filistin davasına destek verme konusunda merhum Emir Sabah'ın yolundan gideceğini" ifade etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ülkenin yeni Emir'i olmuştu.