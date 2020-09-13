Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra Lübnan'ın güneyini ziyaret etti

Heniyye, yaklaşık 2 haftadır Filistinli mülteciler ve Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürdüğü Lübnan'da dün 27 yıl önce bir süreliğine sürgün hayatı yaşadığı güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Merc ez-Zuhur beldesine ziyarette bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden Hamas ile İslami Cihad hareketleri mensubu 400'ü aşkın Filistinlinin sürüldüğü Merc Zuhur bölgesinde eski hatıraları yad etti.
Heniyye, ziyareti sırasında söz konusu sürgün dönemini Hamas Hareketi ve Filistin halkı tarihinde stratejik dönüşümü gerçekleştiren bir aşama olarak nitelendirerek, "O dönem direniş hareketleri ile bazı bölge ülkeleri ilişkilerinin temelini oluşturdu." dedi.
Bölge halkının sürgün edilen Filistinlileri bağırlarına basmalarının unutulmayacağına işaret eden Heniyye, hatta Lübnan'ın yönetimi ve halkıyla Filistinlilerin yanında yer alarak destek verdiğini ifade etti.
Hamas lideri Heniyye, "Lübnan ve Hamas arasında bu bölgede ortak bir tarih yazıldı." diye konuştu.
- 1992 yılındaki sürgün
İsrail yönetimi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 1992 yılında bir İsrail askerini esir alması üzerine Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden Hamas ile İslami Cihad hareketlerinden 415 ismi Lübnan'a sürgün etmişti.
Lübnan'ın güneyindeki Merc Zuhur bölgesinde sürgün hayatı yaşayan Heniyye ve diğer yüzlerce Filistinlinin geri dönmeleri için Batı Şeria ve Gazze'de yoğun gösteriler düzenlenmişti.
Sürgün hayatı yaşayan Filistinli isimler de Nisan 1993'te kefenler giyerek vatanlarına dönüş için sınır hattında "Kefenler Yürüyüşü" düzenlemişti.
İşgalci İsrail, durmayan eylemlerin ardından Eylül 1993'te 189 kişinin dönüşünü ve aynı yılın aralık ayında diğerlerinin dönüşünü kabul etmişti.
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