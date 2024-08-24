Hamas, Kahire’de devam eden ateşkes müzakerelerine heyet gönderiyor

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Hamas, Dr. Halil el-Hayyeh başkanlığındaki heyetin, Mısır ve Katar'daki arabulucuların daveti üzerine, Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını dinlemek üzere bu akşam Kahire'ye varacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Hamas, Biden Deklarasyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde 2 Temmuz'da üzerinde mutabık kaldığı hususlara bağlılığını teyit etmektedir. Hamas üzerinde anlaşmaya varılanları uygulamaya hazır olduğunu teyit ederken, işgale baskı yapılması ve anlaşmaya varılmasını engellemekten vazgeçmesi çağrısında bulunur."

Hamas, Biden Deklarasyonu'na soğuk yaklaşmış ve son müzakere toplantısına katılmamıştı.