Hamas, İsrailli çocukların görüntüsünü paylaştı

REKLAM advertisement1

Hamas dün akşam resmi Telegram kanalından Kibbutz Holet’te bir evde İsrailli çocukların çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Açıklamada "Hamas savaşçıları, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci gününde Kibbutz 'Holet' çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat gösteriyor" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise görüntülerle ilgili "Bu çocukların kendi evlerinde Hamas teröristleri tarafından rehin tutulurken ve ebeveynleri yan odada ölü olarak yatarken onların yaralarını görebilir, çığlıklarını duyabilir ve korkudan titrediklerini hissedebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.