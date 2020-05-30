Hamas: İsrail'in zihinsel engelli Filistinliyi şehit etmesi "terör suçudur"

Hareketin sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli bir Filistinliyi vurarak şehit etmesine tepki göstererek "İşgalci İsrail polisinin zihinsel engelli bir Filistinliyi idam etmesi işgalci İsrail'in cinayetlerinin ve sadistliğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Filistin halkının İsrail'in bu suçlarına yeni bir direniş ve sürekli bir intifada ile cevap vereceğini belirten Kasım, Filistin topraklarındaki İsrail işgali bitmedikçe İsrail terörünün devam edeceğini vurguladı.
Kasım, İsrail'le normalleşme çabalarında bulunanların, Filistinlilerin kanını akıtan işgalci İsrail'in terör suçlarına ortak olduklarını kaydetti.
- İsrail polisi zihinsel engelli bir Filistinliyi şehit etmişti
Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak isimli Filistinli, İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.
Yerel basın, zihinsel engelli Hallak'ın dur ihtarını anlamadığı için polislerin uyarısına uymadığını yazdı.
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Hallak'a "tabanca benzeri şüpheli obje" taşıdığı iddiasıyla El-Esbat kapısında dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak "kaçtığı" öne sürülmüş, yaşanan kovalamacada ateş açılan Hallak'ın ağır yaralandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.
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