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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas, İsrail'i kınadı: Bu Siyonist savaşın daha da genişletilmesi demek

        Hamas, İsrail'i kınadı: Bu Siyonist savaşın daha da genişletilmesi demek

        Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylamasını kınayarak, bunu "Filistinlilere karşı savaşın genişletilmesi" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:37
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        Hamas, İsrail'i kınadı: Bu Siyonist savaşın daha da genişletilmesi demek
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylaması kınandı.

        Açıklamada, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te "Aşağı Kanal" adında yeni bir Yahudi yerleşim yeri kurma kararını onaylaması, "Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı Siyonist savaşın daha da genişletilmesi" olarak değerlendirildi.

        "AŞAĞI KANAL" PROJESİ ONAYLANDI

        İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edilmişti.

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        Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulanmıştı.

        YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ BİR SÜRE DURDURMUŞTU

        İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

        İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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