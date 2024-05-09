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        Hamas: İsrail anlaşma konusunda ciddi değil

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 02:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 02:43
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        Hamas: İsrail anlaşma konusunda ciddi değil
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        Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

        Hamaslı yetkili açıklamasında, “İsrail anlaşmaya varma konusunda ciddi değil. Müzakereleri, Refah kentini ve sınır kapısını (Refah Sınır Kapısı) işgal etmek için bir kılıf olarak kullanıyor.” ifadesini kullandı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'yu “müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya” çalışmakla suçlayan Rişk, Netanyahu’nun da Hamas ile arabulucuları suçladığını aktardı.

        Rişk, Hamas’ın arabuluculara tekliflerini kabul etme noktasında ortaya koyduğu tutuma bağlı olduğunu bildirdi.

        HAMAS, ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin tekliflerini onayladığını bildirmişti.

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        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, önceki gün de Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #israil
        #haberler
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