Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar Kovid-19'a yakalandı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Sinvar'da hastalığa ilişkin semptomların görülmesinin ardından yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, Sinvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tıbbi izolasyon kapsamında çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de son verilere göre, mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi, 21 binden fazla vaka tespit edildi.