Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifi: 1000 Filistinli mahkum karşılığında İsrailli kadın askerler

        Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifi: 1000 Filistinli mahkum karşılığında İsrailli kadın askerler

        Reuters, Hamas'ın Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiği İsrail'le ateşkes ve esir değişimi teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre Hamas, yaklaşık 1000 Filistinli karşılığında İsrailli kadın askerlerin ve çocuk rehinelerin serbest bırakılacağını bildirdi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'ın ateşkes teklifinde neler var?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas, İsrail'le ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini dün duyurdu.

        Teklifin detaylarını okurlarıyla paylaşan Reuters, Hamas'ın 700-1000 arasında Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını istediğini bildirdi. Habere göre Hamas bunun karşılığında bir grup İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehineyi serbest bırakmayı teklif etti.

        Kasım 2023'te varılan geçici ateşkeste İsrail, anlaşma kapsamında yaklaşık 180 Filistinliyi serbest bırakmıştı
        Kasım 2023'te varılan geçici ateşkeste İsrail, anlaşma kapsamında yaklaşık 180 Filistinliyi serbest bırakmıştı

        Teklifte, salınması istenen Filistinliler arasında ömür boyu hapis cezası verilen 100 mahkumun olduğu da görüldü. Anlaşma sağlanırsa İsrailli kadın askerlerin de serbest bırakılacağı öğrenildi.

        Hamas'ın, rehine ve mahkum takasının ilk aşamasından sonra kalıcı ateşkesin tarihini belirlemek istediği kaydedildi. Teklifte İsrail'in Gazze'den çekilme tarihinin ilk aşama tamamlandıktan sonra belirlenmesi de var.

        REKLAM

        Hamas, rehine ve mahkum takasının ikinci aşamasında iki tarafın da gözaltındaki bütün kişileri serbest bırakmasını istedi.

        NETANYAHU: AKIL DIŞI

        Hamas, "uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi" Mısır ve Katar'a sunduklarını bildirmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamadaysa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

        İsrail'den yardım bekleyen Filistinlilere saldırı: 20 ölü
        İsrail'den yardım bekleyen Filistinlilere saldırı: 20 ölü

        Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

        MÜZAKERELER DOLAYLI YOLDAN SÜRÜYOR

        İsrail'le Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı. Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti.

        Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

        Hamas, Kasım 2023'teki anlaşmayla 60'dan fazla İsrailliyi serbest bırakmıştı
        Hamas, Kasım 2023'teki anlaşmayla 60'dan fazla İsrailliyi serbest bırakmıştı

        İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

        Buna karşın Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

        Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hamas
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        Rusya'da halk sandık başında
        Rusya'da halk sandık başında
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Habertürk Anasayfa