Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tanklarını vurdu | Dış Haberler

        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tanklarını vurdu

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in ablukası altındaki Gazze kentinde dün İsrail askerleri ile girdikleri çatışmada İsrail tanklarının hedef alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 17:22 Güncelleme: 24.09.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tanklarını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Gazze kent merkezinin farklı noktalarında ilerleyen İsrail askerleri ile çatıştığı ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamada, Kassam mensuplarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan çevresinde, daha önce ordunun geçen ağustos başlarında sonlandırdığı “Gideon'un Savaş Arabaları I” ismi verilen saldırılar kapsamında konuşlandığı bölgede, bazı askerleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

        Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde bir İsrail tankının "Yasin 105" isimli roketle hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ordusu da şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo'nun (27) çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı. Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 465 oldu.

        İsrail basınına yansıyan haberlerde Bozaglo'nun, İsrail'in kara saldırıları başlattığı Gazze kentinde Kassam Tugayları'nın hedef aldığı bir tankta yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Habertürk Anasayfa