Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas ile İsrail Kahire'de görüşüyor | Dış Haberler

        Hamas ile İsrail Kahire'de görüşmeye başladı

        Mısır, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının bir sonraki aşamasına ilişkin görüşmelerin Kahire'de başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas ile İsrail Kahire'de görüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin "yoğun görüşmelerin" Kahire'de başladığını duyurdu.

        Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Katar'dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili müzakereleri tamamlamak üzere başkent Kahire'ye geldiği belirtildi.

        Açıklamada, ateşkes anlaşmasının sonraki aşamaları hakkında ilgili taraflar arasında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut mutabakatın uygulanması yönündeki çabaların da sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca arabulucuların, sivillerin acılarını hafifletme ve bölgede istikrarı destekleme çabaları çerçevesinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının yollarını güçlendirmeyi masaya yatırdığı ifade edildi.

        REKLAM

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gün içinde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, müzakere heyetine, görüşmelere devam etmek üzere bugün Kahire'ye gitme talimatı verdiği belirtilmişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de ABD ve İsrail'in, esir takası anlaşmasının ilk aşamasının birkaç hafta daha uzatılması olasılığını ele almak üzere görüşmeler yürüttüğü dile getirildi.

        Ateşkesin ilk aşaması 1 Mart Cumartesi akşamı sona eriyor ve İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı resmen teklif edip etmeyeceği henüz belli değil.

        ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

        Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

        Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

        Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

        Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        DEAŞ’a operasyon! 46 kişi tutuklandı
        DEAŞ’a operasyon! 46 kişi tutuklandı
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        İmralı mesajını meydanda dinlendiler
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Uzaya gidiyor
        Uzaya gidiyor
        Trump: Ukrayna NATO'ya katılmayacak
        Trump: Ukrayna NATO'ya katılmayacak
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!
        Yeni doğan bebeği boğup araziye attı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Habertürk Anasayfa