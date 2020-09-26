Hamas ile Fetih Hareketi stratejik noktalarda uzlaştı

AA

Fetih Hareketi ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri AA muhabirine değerlendiren Bedran, konuya ilişkin yöneticiler düzeyinde bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Bedran, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması gibi konuların ele alındığını kaydetti.

Belli stratejik faaliyetler üzerinde mutabakat sağlandığını belirten Bedran, "Gündeme alınan faaliyetlerin ortak bir zamanda yapılması konusunda uzlaştık. Özellikle Batı Şeria ve Kudüs'e odaklandık. İstanbul'da gerçekleşen görüş, Filistin halkının çeşitli gruplarını, Merkez Konseyi'ni, Yürütme Komitesini ve en önemlisi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimindeki çeşitli kurumları bir araya getirecek gerçek bir Filistin ulusal ortaklığına ulaşmakla ilgiliydi." diye konuştu.

Türkiye'ye Filistin davasındaki kararlı, asil, sağlam duruşundan dolayı teşekkür eden Bedran, şöyle devam etti:

"Fetih Hareketi ile Hamas adına üstlendiği önemli rol için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin meselesini ortaya koyması ve Filistinlilerin haklarını savunması bizim için son derece önemli. İstanbul'da bir araya gelmemiz tamamen iki tarafın kararıyla ve herhangi bir devletin müdahalesi veya gözetmenliği olmadan gerçekleştirilmiştir."

Bedran, Türkiye'nin sadece ev sahipliği yaparak lojistik destek sağladığını, hem Hamas hem de Fetih Hareketi'yle eşit bir ilişki ve diyalog içinde olduğunu dile getirdi.

"Bu da bizim toplantıyı kardeşlik ruhu içinde gerçekleştirmemizi sağladı." diyen Bedran, ufak birtakım ayrıntılar dışında Hamas ve Fetih arasında ön mutabakat oluştuğunu aktardı.

- Gelecek hafta görüşmeler yapılacak

Bedran, ulusal birlik konusunda ortak noktalara varmak için tüm Filistin gruplarıyla gelecek hafta görüşmeler yapılacağını, görüşülen konularda mutabakata varılması durumunda uygulamaya geçilerek seçimlere gidileceğini ifade etti.

Gerekli mekanizmaların ekim başında genel sekreterler toplantısında belirleneceğini ve ayrıntıların ilan edileceğini söyleyen Bedran, "Kudüs, meselenin özü ve asıl çatışma sebebidir. İşgalci İsrail'in gelecekle ilgili adımlarımızı sınırlamasına izin veremeyiz. Şüphesiz Kudüs'teki seçimlerde işgal güçleriyle aramızda siyasi olarak, medya anlamında ve belki de halk bazında meydanlarda gerçek bir savaş olacak. İşte bu İsrail'in sahteliğini ve ırkçılığını ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Bedran, Filistinli yöneticilerin ayrıca İsrail'le savaşın şiddetlenmesi durumunda birlikte hareket edeceklerine, bunun yolu ve yöntemi hakkında anlaştıklarına işaret ederek, bu konuda Filistinlilerin kendi aralarında çatışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Hamas'ın seçimlerin özgür, şeffaf şekilde yapılmasını istediğini belirten Bedran, şunları kaydetti:

"Seçim konusunda Fetih ile diyaloğa açığız. Aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da seçimler ve lider seçimi konusunda destek verdi. Fetih'le güvenlik konusu olmak üzere bazı ufak noktalarda birtakım anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkları göz ardı ederek öncelikle Fetih'le üzerinde anlaşma sağladığımız konularla ilgili gündem ve programlar belirleyeceğiz. Zannediyorum üzerinde uzlaşı sağlanan konularda olumlu ilerleme kaydettikçe diğer meselelerin çözümü de kolaylaşacaktır."

Bedran, Hamas, Fetih ve diğer Filistinli grupların gerçek bir milli ruha sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz işgalcilere karşı gösterilen çabaların birleştirilmesini istiyoruz. Bu noktada kimsenin özel çıkarları olduğunu sanmıyorum. Biz Filistin halkının çıkarlarını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ve Mısır arasındaki ilişkilere de değinen Bedran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısır ile Hamas arasında bir gerginlik yok. Filistin'in normalleşme karşısındaki tutumu açık, net ve kararlı. Mısır'ın üstlendiği ve gelecekte de Filistin ulusal diyaloğu konusunda üstlenebileceği rollere saygı duyarız. Herhangi bir Arap ya da başka uluslararası kesimin, Filistin halkına siyasi ya da insani olarak yardım ettiğini görürsek buna destek veririz."