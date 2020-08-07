Hamas: Harem-i İbrahim Camisi'yle ilgili alınan karar, Filistin halkına saldırıdır

Hamas sözcüsü Hazim Kasım, İsrail Mahkemesi'nin, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kasım, "Alınan karar, tüm Siyonist kurumların ve tabii ki bu şekli mahkemelerin Filistin halkına, haklarına ve kutsal değerlerine yönelik saldırıya ortak olduğunu gösteriyor." dedi.
Mahkemenin aldığı kararın, İsrail'in, El-Halil kentini Yahudileştirme ve tarihini çarpıtma politikasının bir devamı olduğunu belirten Kasım, bunun aynı zamanda Kudüs'te uygulanan, çağdaş tarihin tanık olduğu en büyük tarihi çarpıtma politikasının bir uzantısı olduğunu vurguladı.
Kudüs, El-Halil ve tüm Filistin kentlerinin birer Arap kenti olduğuna dikkati çeken Kasım, İsrail'in bu kentlerin hüviyetini ve tarihini değiştirme çabasının başarılı olmayacağını kaydetti.
Kasım ayrıca, İsrail'in Kudüs ve El-Halil'deki Yahudileştirme politikalarına karşı ortak ve ciddi bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.
El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne önceki gün yaptığı açıklamada, El-Halil Belediyesinin, Yahudi yerleşimcilerin Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurmalarını engellemesi için İsrail mahkemesine başvurduğunu, mahkemenin ise talebi reddettiğini söylemişti.
Ebu Suneyne ayrıca mahkemenin, İsrail Yüksek Planlama ve İnşa Konseyi'ne söz konusu asansörün inşası ile ilgili yetki verdiğini belirtmişti.
- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi
El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.
İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.
Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.
Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.
Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.
El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.
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