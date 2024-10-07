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        Haberler Dünya Hamas: Halkımız haklarını almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak | Dış Haberler

        Hamas: Halkımız haklarını almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail'in Gazze'ye bir yıldır gerçekleştirdiği saldırıların yıl dönümünde konuştu. Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi. Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:32
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        Hamas: Halkımız ve Filistin İsrail tarafından hedef alınıyor
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

        Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

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        İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır.” dedi.

        Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.

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        #Hamas
        #israil
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