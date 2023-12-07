Hamas: Gazze'de susuzluk hakim

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Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Barınma merkezlerinde, okullarda ve bazı hastanelerde gerçek bir trajedi yaşıyorlar. Acıları her geçen gün daha da kötüleşiyor. En temel insani yardımlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksunlar." diye konuştu.

"TEMEL MALZEMELERİ ELDE ETMEK NADİR HALE GELDİ"

Un, ekmek, gaz gibi temel malzemeleri elde etmenin artık çok nadir hale geldiğini ve bunları edinmenin günler almaya başladığını belirten Hamdan, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların açıklamalarına göre orada açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çekti.

Gazze Belediyesi'nin bugün kuzeyde susuzluğun hakim olduğunu duyurduğunu dile getiren Hamdan, bombardımandan ölmeyenlerin su ve yiyecek yokluğu nedeniyle açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini, yaralı ve hastaların ilaç ve tedavi yetersizliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hamdan, Gazze Şeridi'ne giren günlük yardım miktarının 100 tırı geçmediğini, günlük ihtiyacın ise 600 tırı aştığını ifade etti.

Hamas yetkilisi Hamdan, günlük bombalamalar, yakıt tükenmesi veya kuşatma nedeniyle yaklaşık 55 hastane ve sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasından sonra şu an Gazze Şeridi'nde sadece 4 hastanenin hizmet verebildiğine işaret etti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

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Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.