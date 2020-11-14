Hamas: Direniş, İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı

Hamas, İsrail'in 2012'de Gazze'ye düzenlediği saldırının 8. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, direnişin sekiz yıl önceye göre daha çok güç topladığını vurguladı.
Açıklamada, "İşgalciler yenilgiye uğrayana kadar, tüm biçimleriyle direniş vazgeçilemeyecek bir seçenektir." ifadelerine yer verildi.
Direnişi "şeytanlaştırma" girişimlerinin başarıya ulaşamayacağı kaydedilen açıklamada, "Ulusal birlik stratejik seçimdir." denildi.
- İsrail Gazze'ye 2012 saldırıları
İsrail ordusu 14 Kasım 2012'de Gazze'ye "Bulut Sütunu" adını verdiği bir askeri operasyon başlatmıştı.
İsrail savaş uçaklarının Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Ahmed el-Caberi’yi hedef alan saldırısıyla başlayan ve 8 gün süren "Bulut Sütunu" operasyonuna Filistin tarafı da "Siccil Taşı" adını verdiği karşı operasyonla cevap vermişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 42'si çocuk, 11'i kadın 162 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1300 Filistinlinin yaralandığını açıklarken, İsrail basını 20 İsraillinin öldüğünü, 625 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.
Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına göre İsrail, "Gazze'ye kara, hava ve denizden düzenlediği tüm operasyonlara son vermeyi, sınır kapılarını açmayı, insan ve mal geçişine izin vermeyi, Gazze sınırındaki tampon bölgeyi kapatmayı ve Gazzeli balıkçıların avlanma alanlarını genişletmeyi, direniş grupları da İsrail'e roket ve füzelerle düzenledikleri saldırılara son vermeyi" taahhüt etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!