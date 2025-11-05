Habertürk
        Hamas bir cenazeyi teslim etti | Dış Haberler

        Hamas bir cenazeyi teslim etti

        Hamas'ın İsrailli bir esirin cenazesini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:21 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:33
        Hamas bir cenazeyi teslim etti
        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, bir İsrailli esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı ifade edildi.

        Ordu tarafından teslim alınan ceset kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülecek.

        Kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

        Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

        Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

        Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

        İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da 3, 4 Kasım'da ise bir İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

        Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

