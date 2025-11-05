Hamas bir cenazeyi teslim edecek
Hamas'ın İsrailli bir esirin cenazesini daha teslim edeceği bildirildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de İsrail ordusunun gerisine çekildiği Sarı Hat'tın içerisindeki bölgede bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceklerini duyurdu.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde bulunan İsrailli esire ait cesedin saat 21:00'de (Türkiye saati ile 22:00) teslim edileceği aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi bulunuyor.
Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmişti.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.