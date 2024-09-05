Hamas: Biden'ın teklifine ve BMGK’nın ateşkes kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı görüntülü açıklamada, “Başkan Biden'ın mayıs ayı sonunda yaptığı açıklama sonrasında üzerinde mutabakata varılan hususlara ve Hareketin 2 Temmuz'da onayladığı 2735 sayılı BMGK kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz.” dedi.

Hayye, yapılacak herhangi bir anlaşmanın Gazze Şeridi’ne saldırıların tamamen durdurulması, Philadelphi Koridoru da dahil Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmeyi, yerinden edilen halkın geri dönüşünü sağlamayı, insani yardımın ulaştırılması ve yeniden imarı kapsaması gerektiğini vurguladı.

Hangi taraftan olursa olsun yeni öneri ve tekliflere, sıfır noktasına dönüşe ve İsrail’in kısır döngüsüne girmeye gerek olmadığının altını çizen Hayye, yapılması gerekenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya anlaşmayı kabul etme konusunda baskı uygulanması olduğunu ifade etti.

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Hayye, Netanyahu ve hükümetinin esir değişimi anlaşmasına varılmasının önündeki engel olduğunu belirterek, İsrailli esirlerin askeri güç kullanılarak kurtarılması politikasının başarısızlığa uğradığını ve daha fazla esirin ölümüne yol açacağını kaydetti.