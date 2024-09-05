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        Haberler Dünya Hamas: Biden'ın teklifine ve BMGK’nın ateşkes kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz | Dış Haberler

        Hamas: Biden'ın teklifine ve BMGK’nın ateşkes kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz

        Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu yineleyerek, yeni önerilere gerek olmadığını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:17
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        Hamas'tan ateşkese bağlılık açıklaması
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı görüntülü açıklamada, “Başkan Biden'ın mayıs ayı sonunda yaptığı açıklama sonrasında üzerinde mutabakata varılan hususlara ve Hareketin 2 Temmuz'da onayladığı 2735 sayılı BMGK kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz.” dedi.

        Hayye, yapılacak herhangi bir anlaşmanın Gazze Şeridi’ne saldırıların tamamen durdurulması, Philadelphi Koridoru da dahil Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmeyi, yerinden edilen halkın geri dönüşünü sağlamayı, insani yardımın ulaştırılması ve yeniden imarı kapsaması gerektiğini vurguladı.

        Hangi taraftan olursa olsun yeni öneri ve tekliflere, sıfır noktasına dönüşe ve İsrail’in kısır döngüsüne girmeye gerek olmadığının altını çizen Hayye, yapılması gerekenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya anlaşmayı kabul etme konusunda baskı uygulanması olduğunu ifade etti.

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        Hayye, Netanyahu ve hükümetinin esir değişimi anlaşmasına varılmasının önündeki engel olduğunu belirterek, İsrailli esirlerin askeri güç kullanılarak kurtarılması politikasının başarısızlığa uğradığını ve daha fazla esirin ölümüne yol açacağını kaydetti.

        ABD yönetiminin İsrail’e "kör tarafgirlikten" vazgeçerek İsrail hükümetine baskı uygulaması gerektiğini kaydeden Hayye, şunları söyledi:

        "Yapılması gereken yeni formüller, belgeler ortaya koymak, kısır döngüye girmek, sıfır noktasına dönmek değil, yapılan onca emeğin üzerine inşa etmek, üzerinde anlaşılanları, Biden'ın konuşmasında ve hareketin 2 Temmuz'da kabul ettiği BMGK kararında belirtilenleri hayata geçirmektir ve uygulamaktır."

        İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti.

        Netanyahu ve hükümeti, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut tekliflere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmamakla itham ediliyor.

        Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.

        Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

        İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in ABD’nin desteğiyle Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı 41 bine yaklaşırken bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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