Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebini kınadı

AA

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'in tutumunu "ulusal hata" olarak niteleyerek, "Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın İsrail'i ziyaretini, suçlu ve işgalci liderlerle dostane konuşmalarını Arap olarak ve ahlaki açıdan kabul etmiyoruz ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasım, Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin İsrail'de büyükelçilik açma talebinin Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını imzalayarak işlediği "ulusal hatayı" derinleştirme konusundaki ısrarını yansıttığını dile getirdi.

İsrail'de büyükelçilik açılması talebinin Bahreyn halkının ulusal çıkarlarına ve Arap toplumunun değerlerine aykırı olduğunu belirten Kasım, Zeyyani'nin ziyaretinin Kudüs'teki Filistin yerleşimlerine saldırısı ile aynı zamanda gerçekleştiğini ve bu durumun Bahreyn'in İsrail'in suç ve saldırılarına ortak olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Geçen ay iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlaşmasının imzalanmasından sonra İsrail'e ilk ziyaretini dün gerçekleştiren Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani, İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletmişti.

İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etmişti.