        Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız | Dış Haberler

        Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız

        Hamas, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını ifade ederken "Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 01:33 Güncelleme: 17.10.2025 - 01:33
        Hamas: Ateşkes anlaşmasına bağlıyız
        Hamas, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi.

        Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail'le bölgesel ve uluslararası arabuluculukla varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu ve Gazze Şeridi'nin yeniden imar sürecinin başlatılacağını belirtti.

        Cebbarin, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz." dedi.

        Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldiğini vurgulayan Cebbarin, şunları kaydetti:

        "Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır. Bölgeye barış getirmek isteyenler, uluslararası toplumun ortak tutumunu hayata geçirerek, Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalı ve esirler meselesini çözerek, kalan tüm tutukluların savaşsız biçimde serbest bırakılmasını temin etmelidir."

        Cebbarin, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanması çağrısında bulundu.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

