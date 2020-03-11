İHA

Çin'de ortaya çıkan ve İran'da da ciddi etkilerinin görüldüğü koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler alınmaya devam ediyor. İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, Hamaney'in her yıl gerçekleştirdiği nevruz konuşmasının bu yıl koronavirüs sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nevruz ayının başlangıcı 21 Mart tarihinde halka hitaben yaptığı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada, İran’da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen nevruz ayında (21 Mart) Meşhed kentinde halka hitaben yapacağı konuşmanın korona virüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ofisten yapılan açıklamada İranlılardan Meşhed kentine gitmemeleri istenirken İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in bu yıl konuşma yapmayacağı belirtildi.

17 EYALETE SEYAHAT YASAĞI GELMİŞTİ

Yapılan yazılı açıklamada korona virüsü tehdidine karşı şehirler arası yolculuğun yapılmaması gerektiği ve sağlık yetkililerinin kalabalık ortamlardan uzak durulması yönündeki uyarılarının dikkate alındığı belirtilerek, "Korona virüsünün önüne geçmek için Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in yapacağı konuşma iptal edildi” ifadesi kullanıldı. İran’da artan korona virüsüne önlem olarak hükümet 17 eyalete seyahat yasağı getirmişti.

Son açıklamalara göre, ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Öte yandan, koronavirüs teşhisi konan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.