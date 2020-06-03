Hamaney: Birçok alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz

İran lideri Ali Hamaney, İran devriminin lideri Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında değişimle ilgili açıklamalarda bulundu.
İran'ın bilimsel çalışmalar ve siyaset gibi birçok konuda ilerleme kaydettiğini, savunma alanında da caydırıcılık seviyesine ulaştıklarını dile getiren Hamaney, halktan ve devlet yetkililerinden var olanla yetinmemelerini ve daha büyük gelişmeler için çaba göstermelerini istedi.
Devrimin gerçekleştiği dönemde ve Humeyni'nin ölümünden sonra da sürekli olarak değişim ve gelişim halinde olduklarını ifade eden Hamaney, "Ne yazık ki bazı konularda geride kaldık. Bu üzüntü vericidir. Bu kabul edilebilir değildir ve devrimin doğasına da aykırıdır." dedi.
Gençler, aydınlar ve toplumun geneline değişimle ilgili fikirler üzerine yoğunlaşmaları çağrısında bulunan Hamaney, "Her canlı toplum değişime ihtiyaç duyar. Biz de bugün birçok alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz. Değişim talebi itiraz anlamına gelmiyor. Daha iyiye ulaşmak için sürekli arayıştır. Mevcutla yetinmemektir. Elbette bazı konularda mevcuda itiraz etmek anlamına da gelir. Ancak daima böyle değildir." görüşlerini paylaştı.
Adalet, eğitim, ekonomi ve diğer birçok konuda değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Hamaney, ekonomideki değişimin gerçekleşmesi için petrole bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti.
"ABD'DEKİ OLAYLAR GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASIDIR"
İran lideri, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara ilişkin ise, "ABD'deki olaylar, gizlenen bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır." yorumunu yaptı.
Hamaney, "Bir polis dizlerini soğukkanlılıkla bir siyahinin boynuna dayıyor ve can verene kadar bastırıyor. Bu yeni bir şey değildir ve ABD'nin tabiatı böyledir." diye konuştu.
ABD'yi Afganistan, Irak, Suriye, Vietnam’da aynı şeyi yapmakla suçlayan Hamaney, "ABD halkı 'nefes alamıyoruz, bırakın nefes alalım' diye slogan atıyor. ABD’nin geniş coğrafyasında ve birçok kentinde yaşanan büyük gösteriler ABD’nin zulmettiği tüm insanların yüreğindeki sestir." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!