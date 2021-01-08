Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı

İran lideri Hamaney, Şah yönetimine karşı 8 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanmasının yıl dönümü münasebetiyle devlet televizyonunda halka hitap ettiği konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini ancak bunun için acele etmeyeceklerini ifade eden Hamaney, "Bu bizim sorunumuz değil. Bizim mantıklı talebimiz yaptırımların kaldırılmasıdır. Yaptırımlar kaldırılmalıdır ve bu İran milletinin gasbedilmiş bir hakkıdır. Hem ABD hem de Avrupa İran halkının hakkını yerine getirmelidir." diye konuştu.
Hamaney, ABD'nin yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya tekrar dahil olmasının İran'ın zararına olacağını dikkati çekerek, "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi, ancak yaptırımların kaldırılması halinde anlamlı olur." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra İran'ın uğradığı zararların da tazmin edilmesini isteyen Hamaney, bu konunun yaptırımlar kaldırıldıktan sonra görüşüleceğini belirtti.
- "ABD'nin 2009'da İran'da yapmak istediği 2021'de kendi başına geldi"
Konuşmasında, ABD'de Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine de değinen Hamaney, İran'da 2009'daki seçimler sonrası çıkan olayları hatırlatarak, "ABD, 88 yılında (2009) İran'da istikrarsızlık oluşturmak istedi. Yapmak istedikleri şey 99'da (2021) kendi başlarına geldi." dedi.
ABD ile iyi ilişkiler kurulmasını isteyen kesimleri eleştiren İran lideri, "Bazıları ABD ile barış yapar ve dost olursak ülkenin cennete dönüşeceğini düşünüyor. Onların seçimleri, onların demokrasisi ve insan hakları bu. Buna rağmen bazılarının kıblesi hala Amerika'da." ifadelerini kullandı.
- Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasakladı
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen ve insan deneylerine geçen aşı üzerinde çalışan bilim insanlarına teşekkür eden Hamaney, ABD ve İngiltere menşeli aşıların ithalatını ise yasakladığını duyurdu.
ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." dedi.
Hamaney, ayrıca 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!